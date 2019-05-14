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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak. İlan yayınlanır yayınlanmaz adaylar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartlarını incelemeye başladı. İşte detaylar...

14 Mayıs 2019, Salı 13:52
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü'nde geçilen ilanda 4 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Adaylara başvuru için 15 gün süre verildi. 

Peki istenilen belgeler ve şartlar nelerdir?

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