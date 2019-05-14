Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak. İlan yayınlanır yayınlanmaz adaylar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartlarını incelemeye başladı. İşte detaylar...