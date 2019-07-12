Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?
Konya Teknik Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak. Başvurular bugün başladı ve 15 gün sürecek. Peki, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?
Konya Teknik Üniversitesi Rekötürlüğü bugün ilan yayınlandı. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtildi.
Yapılan duyuru ile birlikte başvuru yapmak isteyenler istenilen belgeleri ve şartları araştırmaya başladı.