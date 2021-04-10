İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü. Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. 16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

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İKİNCİ KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı 07 S 2580 plakalı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)