Türkiye Konya'da, can kayıplarına neden olan iki yangının da nedeni aynı çıktı

Konya'da, can kayıplarına neden olan iki yangının da nedeni aynı çıktı

Türkiye

Konya'da, can kayıplarına neden olan iki yangının da nedeni aynı çıktı

Konya'da, 1 gün arayla çıkan ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla ilgili raporlar sonuçlandı. Yangınlardan biri elektrik ısıtıcının devrilmesiyle, diğeri ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıkmış.

02 Şubat 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde oturan Hülya Yürür (24), 28 Ocak'ta evinde çıkan yangında oğlu Okay Yürür'ü (3) demir parmaklıklardan sarkıtıp, kurtulmasını sağlarken, kendisi de alevlerin arasında kalarak, yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yürür ailesinin evinde çıkan yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi. 

Meram ilçesinde, 30 Ocak'ta kızı Melek Dağ'ın (6) panikle 5'inci katın penceresinden atlayarak, yaşamını yitirdiği ve alevler söndürüldükten sonra kendisinin de cansız bedenine ulaşılan hemşire Sevim Kayhan'ın (36) evindeki yangının ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı saptandı. 

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