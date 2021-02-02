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Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde oturan Hülya Yürür (24), 28 Ocak'ta evinde çıkan yangında oğlu Okay Yürür'ü (3) demir parmaklıklardan sarkıtıp, kurtulmasını sağlarken, kendisi de alevlerin arasında kalarak, yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yürür ailesinin evinde çıkan yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Meram ilçesinde, 30 Ocak'ta kızı Melek Dağ'ın (6) panikle 5'inci katın penceresinden atlayarak, yaşamını yitirdiği ve alevler söndürüldükten sonra kendisinin de cansız bedenine ulaşılan hemşire Sevim Kayhan'ın (36) evindeki yangının ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı saptandı.



