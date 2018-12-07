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Konya'da kara yolunda bulundu! Hemen koruma altına alındı!

Konya'da trafik ekiplerince kara yolunda uçamaz halde bulunan 'peçeli baykuş' koruma altına alındı

07 Aralık 2018, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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Konya'da kara yolunda bulundu! Hemen koruma altına alındı!

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, trafik ekiplerince kara yolunda seyir halindeyken fark edilerek bulunan bir yaralı baykuşu teslim aldı.

Uçamadığı tespit edilen yaralı baykuş, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi. Peçeli baykuşun, tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar tabiata salınacağı belirtildi.

İHA

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