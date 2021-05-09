Türkiye Konya'daki kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları...

Konya'daki kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları...

Türkiye

Konya'daki kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları...

Konya'nın, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün etkili olan kum fırtınasının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

09 Mayıs 2021, Pazar 16:07 Son Güncelleme:
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Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 1 saat süren fırtına nedeniyle Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısı uçtu. Çatıdan savrulan parçalar park halinde olan 2 otobüs ve 3 otomobile zarar verdi.


İlçe merkezi ve mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Kulu ilçesinde de fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu.

Tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar toz bulutunu cep telefonu ile görüntüledi. Rüzgar nedeniyle hasar oluşan yerlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Yasin URAL / DHA

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