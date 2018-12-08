Konya Karatay'da bu sabah bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şubesi ekibinin içinde bulunduğu Yaşar Orman'ın (37) kullandığı araca, kavşakta Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı (25) otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAN YATTI

Çarpmanın etkisiyle yan yatan olay yerin inceleme aracındaki polis memuru Ali Teke şehit oldu, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı.

Şehit olan polis memuru Ali Teke

Kazanın olay yeri incelemesini ise İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptı. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Şehit polis Ali Teke’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit polisin olay yerine gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.