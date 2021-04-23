Koparmanın cezası 80 bin TL! Kendini göstermeye başladı

Koruma altında olan ters laleler, özellikle yüksek rakımlarda boy göstermeye başladı. Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor. Deniz seviyesinden 1800 rakımlı sarp dağda çiçek açan ters laleler birçok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverin ilgi odağı oldu. Ters laleleri görüntüleyebilmek için zorlu tepeyi tırmanan ziyaretçiler, birbirinden güzel kareler kaydetti.

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Ters laleleri fotoğraflamak için dağcılar gibi tırmandıklarını belirten Elif Çiçek, “Çok zorlu bir tırmanış oldu ve yaklaşık 2 saat sürdü. Ama gerçekten gelip, görmeye değen çiçeklermiş. Bu çiçekler Türkiye’de Muş’ta ve birkaç yerde var. O yüzden endemik bir tür ve sadece yılın 15 günü çiçek açıyor. Bu çiçeklerin gelip görülmesini tavsiye ederiz. Biz, çok güzel fotoğraflar elde ettik. Renkleri ve duruşları gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Muş’ta zorlu ve çetin bir kış mevsimini geride bıraktıklarını anlatan Merve Kuzey, “Ters lalelerin açmasını dört gözle bekliyorduk. İki saatlik bir dağ tırmanışının ardından ters laleleri fotoğraflayabildik. Çektiklerimizi fotoğraf arşivimize ekledik. Bu çiçekler gerçekten herkesin gelip, görmesi gereken güzelliklere sahipler" dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir, zorlu tırmanışın ardından gördükleri manzara ile tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi. Demir, “Ülkemizde çok nadir ama ilimizde fazlasıyla bulunan, ağlayan gelin olarak nitelendirilen ters lalelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınması biz doğaseverleri ile fotoğrafçıları ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

80 BİN LİRALIK CEZA

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehdit, tehlike altında olan veya nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ (DHA)