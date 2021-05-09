Türkiye Köpeğe kaşıkla yemek yediren kadın sosyal medyayı ikiye böldü!

Köpeğe kaşıkla yemek yediren kadın sosyal medyayı ikiye böldü!

Türkiye

Köpeğe kaşıkla yemek yediren kadın sosyal medyayı ikiye böldü!

Ankara'da bir konaklama tesisinde yanına gelen sokak köpeğine kaşıkla yemek yediren Sema Şenol'un görüntüleri 1 milyondan fazla izlendi. Kullanıcılar, Şenol'un köpeğe yemek yedirme şeklinden dolayı ikiye bölündü.

09 Mayıs 2021, Pazar 15:16 Son Güncelleme:
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Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen Sema Şenol, dinlenmek ve yemek için bir konaklama tesisinde mola verdi. Şenol, yemek yerken bu sırada yanlarına sokak köpeği geldi. Köpeğin aç olduğunu fark eden Sema Şenol, yemek yediği kaşıkla köpeğe de yedirdi. Köpeği kendi yediği köfte ve pilavla besleyen Şenol, o anları sosyal medyada da paylaştı.  



YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Şenol'un köpeğe kaşıkla yemek yedirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. 1 milyon 300 bin kez izlenen video yaklaşık 4 bin de yorum aldı. Yorum yapanlar ise Sema Şenol'un köpeğe yemek yedirme şeklinden dolayı ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar köpeğe kaşıkla yemek yedirmenin yanlış olduğunu, o kaşığın başka insanlar tarafından da kullanılacağını, köpeğin önünde bir kap bırakılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise aç bir hayvana şefkat gösterip onu beslemenin kaşıktan daha öneli olduğunu söyledi.

GARSON KAŞIĞI ÇÖPE ATTI

Öte yandan köpeğin karnını doyurup ayrıldıktan sonra garsonun Sema Şenol köpeğe gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederek, daha sonra kullanılmaması için kaşığı çöpe attığı belirtildi.

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