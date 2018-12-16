Köpeğin dalgalarla mücadelesinde mutlu son

Antalya’da saat 08.30’da eşiyle Konyaaltı sahilinde yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Dulun, denizin renginin aniden değiştiğini fark etti.

Anı görüntüleyen Dulun, Bogaçayı ile denizin buluştuğu noktada inşaat çalışmaları için oluşturulan kumun tepesinde bir köpeği fark etti.

KIYIYA ÇIKMAYI BAŞARDI

Dalgaların hızlanmasıyla kum tepesi bir anda denizin ortasında kaldı.

Dalgalar sonucunda kum yığınları tamamen kaybolurken köpek de denizde mahsur kaldı. Çevredekiler itfaiyeye haber verirken bir kişi dalgalara aldırmadan köpeği kurtarmak için denize atladı.

Ancak dalgalar bu kişiyi bir yöne, köpeği ayrı bir yöne savurdu. Köpek dalgalarla boğuştuktan sonra kıyıya çıkmayı başardı. Kıyıdaki vatandaşların bağırarak uyardığı duyarlı kişi de kıyıya çıktı.

Korku dolu anların yaşandığı anlar, yerini sevince bıraktı.

DHA