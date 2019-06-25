Köpeğin karnından çıktı... Tam 5 kilo!

Alo 153 ihbar hattına gelen hasta köpek ihbarını değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasta köpeği Belediye Hayvan Bakım Evi'ne naklederek tedavi altına aldı.

2 SAAT SÜRDÜ

Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan hasta köpeğin karın kısmında tespit edilen tümör yaklaşık 2 saat süren ameliyatla alındı.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Karın kısmında oluşan tümörün 5 kilogram olduğunu ve yapılan ameliyatla tümörün başarılı bir şekilde alındığını belirten veteriner Tuğba Gökalp Bozan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, gerekli tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacağını açıkladı.

İHA