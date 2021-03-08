Magazin Köpek balıkları ile burun buruna

Köpek balıkları ile burun buruna

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Köpek balıkları ile burun buruna

30 Ocak’tan beri Meksika’da olan Eda Taşpınar, köpek balıkları ile burun buruna geldi. Sosyetik güzel, hayatının en heyecanlı gününü geçirdiğini söyledi.

08 Mart 2021, Pazartesi 02:01 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar 30 Ocak’tan beri Meksika’da. Tulum’dan Cancun’a geçen Eda önceki gün tehlikeli sularda yüzdü! 25 metreye dalış yaparak köpek balıkları ile burun buruna geldi. Adrenalin dolu anları sosyal medya hesabında paylaşan Eda Taşpınar, “Zor bir dalış alanıydı. Akıntı çok fazlaydı. Aşağı kafessiz indik. Yaklaşık 20 tane boğa köpek balığı vardı. Çok yakınımızdan geçtiler. Hatta bazıları, ekiptekilere çarptı. Yukarı çıkarken de etrafımızı sardılar. Yaptığım en tehlikeli ama en unutulması imkansız yegane şey bu oldu” yorumunu yaptı.

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