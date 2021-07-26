Köpek balıklarının huyu değişti

İklim krizi hayvanların yaşam alanlarını ve davranışlarını da etkiliyor. Köpek balıklarının insanlara saldırılarında artış yaşanıyor. 1970-1979 arasında 157 saldırı kaydedilmişti. Son dokuz yılda ise 791 saldırı yaşandı. 60’ı ölümle sonuçlandı. En çok saldırı ABD ve Avustralya kıyılarında görülüyor. Sadece bu yıl kaydedilen 49 saldırının altısı ölümle sonuçlandı. Uzmanlar, pandemideki sakinlik sonrası tatil merkezlerinde konaklamaların artmasının, yasak avlanmaların da saldırılarda etkili olduğunu söylüyor. Ayrıca tatilcilerin yüzde 55’i uyarı levhalarını dikkate almıyor.

ADİL OLMAYAN SAVAŞ

Öte yandan Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpek balığı Saldırısı Dosyası'nda yer alan bilgilere göre, korkunç şöhretlerine rağmen köpek balıkları yılda sadece 6 insanı öldürüyor. Amerika'da her yıl ortalama 1 kişi köpek balığı saldırısından dolayı ölüyor. Rapora göre, 2017 yılında dünya çapında 155 köpek balığı ve insan etkileşimi yaşandı.

Başka bir araştırma ise bu etkileşimlerin insanlar tarafından köpek balığının kışkırtılması sonucu yaşandı.



