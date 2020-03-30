Köpek Sunny, karantinadaki komşularına yemek götürüyor

Renee Hellman isimli kadının solunum sorunları var ve corona virüs salgını nedeniyle kendini tamamen karantinaya alması tavsiye edildi. Renee bu nedenle alışverişe çıkamıyor. 10 yıllık komşusu ve köpek Sunny'nin sahibi olan Karen Evelth'ten yardım istedi. KKTV'ye açıklamada bulunan Evelth, "Listeyi aldı, Sunny'ye verdi, Sunny bana getirdi. Mağazaya gittim, yiyeceklerini aldım ve Sunny hepsini ona teslim etti" dedi. Yalnız yaşayan Hellman, Sunny'nin ona arkadaşlık ettiğini söyledi.





Hellman, "Sunny'nin ziyarete gelmesi gibi küçük şeyler iyi hissettiriyor. Bu bir iletişim yolu" dedi.

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