Köpek, tankerden dökülen zifte yapıştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte köpek yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten kurtardı

12 Mayıs 2019, Pazar 22:37
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Köpek, tankerden dökülen zifte yapıştı

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi´ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi.

VETERİNER BİLGİLENDİRDİ

Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtardı.

Ziftin, arsaya park edilen bir tankerden sızdığı ya da boşaltıldığı, sıcak olduğu için de köpeğin buraya yattığı ve yapıştığı tahmin ediliyor.

DHA

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