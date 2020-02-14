Köpek Weasley mahkemelik oldu

Geçen yıl şubat ayında İstanbul Nişantaşı’na taşınan e-ticaret uzmanı Cansu Çakır’ın (25) başı komşularıyla dertte. Ev sahibine köpek almak istediğini belirten Çakır, “Ev sahibim köpek bakmamın bir sorun olmayacağını, zaten başka bir komşumun daha köpeği olduğunu söyledi. Beş dairelik bir apartmanda oturuyorum. Temmuz ayında Weasley’i eve getirdim. Henüz iki aylıktı ve bebek olduğu için havlıyordu. Alışabilmesi için yavaş yavaş onu evde yalnız bırakmaya başladım. Çünkü işe gitmek zorundaydım. Komşulardan bana hiç uyarı yapılmadan bir gün polis çağırdıklarını öğrendim. Evde olmadığım bir saatte polis geldi, zabıt tuttular. Daha sonra belediye kontrol etti. Onlar da köpeğin kimse için riskli bir durum oluşturmadığını söyledi. Ama komşular ben yokken Weasley’i tahrik edecek sesler çıkarıp kapımın önünden ‘Bakın havlıyor’ diye bana videolar göndermeye başladı” dedi.

Eğitime yolladı

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberinde, yaşanan sorunların üzerine Çakır'ın, Weasley’i 20 günlük bir eğitime yolladığı belirtildi.

Çakır havlamaları sona eren Weasley’den bu eğitimin ardından kimsenin şikâyetçi olmadığını söyledi. Çakır daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Weasley o kadar sakinleşti ki komşular, ‘Aa biz gönderdiniz sandık’ dedi. Ama daha sonra bir komşum beni arayarak ‘Köpeğin sesinden evde duramıyoruz’ dedi ama tüm gün evdeydim ve köpeğim hiç havlamamıştı. Ocak ayında bana mahkeme celbi ulaştı. Weasley’in tahliyesini istiyorlar. Ben çıkarsam diğer köpek sahibi arkadaşım da çıkmak zorunda kalacak. Ev sahibim ise bizden çok memnun, o sadece apartmanda huzurun sağlanmasını istiyor.”

Weasley ve sahibi Cansu Çakır, 3 Mart’ta İstanbul 10. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde hâkim karşısında olacak.



