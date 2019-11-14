Köpek yavrusu alnında kuyrukla doğdu

ABD'nin Missouri eyaletinde, sokakta donmak üzereyken kurtarılan 10 haftalık bir köpek yavrusu, alnındaki ikinci kuyruğuyla Facebook'ta ilgi odağı oldu. Sosyal medyada popüler olmasının ardından birçok kişi tarafından sahiplenilmek istendi.

14 Kasım 2019, Perşembe 15:02 Son Güncelleme:
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Köpek yavrusu alnında kuyrukla doğdu

Mac's Mission adlı barınakta tedavi altına alınan köpeğe, boynuzlu balinalardan esinlenilerek Narwhal adı verildi Barınaktaki veterinerler Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Facebook'ta fotoğraflarının yayımlanmasından sonra çok sayıda kişinin köpeği sahiplenmek istediği belirtiliyor.



Veterinerler, kuyruğun olası etkilerinden emin oluncaya kadar Narwhal'ın barınakta gözlem altında tutulacağını ifade etti. Kuyruğun şimdilik ameliyatla alınmasına gerek olmadığı belirtildi.


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