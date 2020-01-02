Şekersiz sakız tüketmeyi seven bir toplumuz. Ancak sakız ne kadar şekersiz olsa da, içinde tatlandırıcı bazı maddeler bulunur. Eğer sakız çiğnemeyi seven biriyseniz ve evinizden şekersiz sakızı hiç eksik etmiyorsanız, bir kez daha düşünün. Şekersiz sakızda tatlandırıcı olarak kullanılan ksilitol, köpekler için ciddi bir tehlikedir. Masanın üzerinde unutacağınız veya çöpe atacağınız sakızlar, köpeğinizin zehirlenmesine yol açabilir. Peki ksilitol nasıl bir madde?

Ksilitol nedir?

Ksilitol, şekersiz sakız ve diğer düşük kalorili gıdalarda yaygın olarak bulunan yapay bir tatlandırıcıdır. Tatlı tadı olduğu, ancak aslında kalori yüklü şeker içermediğinden, kilo almadan kendini şımartmanın bir yoludur. Ancak bu, köpekler için çok tehlikelidir.

Bir köpeğin pankreasının sistemde ksilitol girdiği zaman, vücut bunu gerçek şeker sanır ve bir insülin seli bırakır. İnsülin, köpeğin kan şekeri seviyelerinde tehlikeli bir düşüşe neden olarak kusma, halsizlik, şaşkınlık, koordinasyon eksikliği, çökme ve nöbetler gibi bir dizi hayatı tehdit eden semptomlara yol açar.

Ksilitol yiyen bir köpeğe ne yapılmalı?

Köpeğinizde bu belirtileri fark ederseniz, yapılacak ilk şey hemen bir veterinere ulaşmaktır. Bu arada, köpeğinizi kan şekerini yükseltmek için bal ile besleyebilirsiniz, ancak yemiyorsa zorlamayın.





En önemlisi, köpek sahipleri, şekersiz sakız ve diğer ksilitol yüklü yiyecekleri, tıpkı onları zehirleyebilecek diğer şeyler gibi evcil hayvanlarının erişemeyeceği yerlerde tutmalıdır.

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