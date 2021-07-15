Köpeklerin dışkılarını toplamayan sahiplere ilginç çözüm

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yerel yönetimler yıllardır farklı yöntemlerle sokaklardaki köpek dışkılarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Belediyenin kurduğu onlarca köpek parkı ve şehrin dört bir yanına koyduğu dışkı toplama poşetlerine rağmen köpek sahipleri hayvanlarının dışkılarını toplamadığı için şehrin sokaklarında her ay 500 kilo köpek dışkısı bulunuyor. Bu nedenle yerel yönetim yeni bir ceza uygulaması başlattı. Artık köpek sahipleri, hayvanlarının DNA'larını belediyenin veri tabanına kaydetmek zorunda olacak. Görevliler de sokakta bırakılan dışkılardan örnek alıp veri tabanındakilerle karşılaştırarak köpek sahibinin kimliğine ulaşacak ve para cezası kesecek. Dışkıyı yerde bırakan köpek sahibinden numune alma ve test masrafları da tahsil edilecek.

'UYGULAMA ŞEHİRDEKİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre belediyeden yapılan açıklamada, kamusal alanın temizliğine vurgu yapılarak, "Uygulama, köpeklerinin dışkısını toplamayan köpek sahiplerinin davranışlarını değiştirmeyi ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor" denildi.

İçişleri Bakanlığı'na sunulan kanun teklifinin kısa sürede onaylanmasının ardından uygulamaya girmesi bekleniyor.

YEŞİL DEVRİYE CEZA KESTİ

Belediye, geçen sene nisan ayında, köpek dışkısı miktarında önemli bir artış olduğunu tespit ettikten sonra belediye kampanya başlatmış ve 100'den fazla şehir temizleme merkezi açmıştı. Yeşil Devriye adıyla kurulan çevre ekibi ise köpeklerinin dışkısını almayan 3.500'den fazla kişiye ceza yazmıştı.

NETANYAHU'NUN OĞLU DA SABIKALI

2017'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da köpeğinin dışkısıyla gündeme gelmişti. 25 yaşındaki Lair Netanyahu'nın komşusu Talia Amitai Facebook paylaşımında, başbakanının oğlundan, köpeği Kaya'nın dışkısını temizlemesini istediğini, kendisine "orta parmak gösterildiğini" yazmıştı.

UYGULAMA AVUSTRALYA'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Aynı uygulama geçen ay Avustralya'nın Baden şehrinde de yürürlüğe girmişti. Pandeminin etkisiyle köpek sahiplenenlerin oranı artınca sokaklardaki dışkı kirliği de tırmanışa geçmişti. Belediye Başkanı Stefan Szirucsek, "Sokakta ayakkabınıza köpek kakası bulaşmasından daha kötü çok az şey var" demişti.







