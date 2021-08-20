Tırnak kesiminden korkmak, kedilerde olduğu kadar köpeklerde de yaygındır. Bu korku, ufak bir gerginlikten ciddi bir teröre dönüşebilir. Her şey tamamen köpeğinize bağlı. Bazı köpek sahipleri için sevimli dostunun tırnaklarını kesmenin tek yolu anestezidir. Ancak bu asla haftalık olarak yapılacak bir eylem olmamalı! Bazı insanlar içinse köpeklerinin tırnaklarının uzun kalması son derece normal. Eğer sevimli dostunuzun tırnak kesimi için sakinleşmesini istiyorsanız, uygulamanız gereken bazı kurallar var.

KÖPEĞİNİZİN PATİLERİNE DOKUNUN

Tırnak kesimi öncesi, parmaklarınızla köpeğinizin patilerine dokunun. Onun patilerini elinize geçirin ve herhangi bir yumuşak nesneyle patisine dokunun. İyi dokunuşu hisseden köpek, sakinleşecek ve patilerine dokunmanıza izin verecektir.

TIRNAK MAKASINI GÖZ ÖNÜNDE TUTUN

Köpeğinizin tırnak makasına alışması için başlangıçta yemek kabının yanına koyun. Köpeğiniz tırnak makasının varlığından huzursuzluk duymayı bırakınca tırnak makasını kaldırabilirsiniz. Eğer pilli bir tırnak makası kullanacaksanız, köpeğinizin sesine alışması gerekir. Aynı şekilde aleti köpeğinizin yakınında tutun. Mamasını yerken birkaç kez açıp kapayarak sesine alışmasını sağlayın.

KULLANMAYA BAŞLAYIN

Köpeğiniz etrafında pilli ya da klasik tırnak makası varken stres yapmayı bıraktıysa, önce aletle patilerine dokunarak işe başlayın. Köpeğinizin tüm tırnaklarına dokunabildiğinizde ve köpek bu konuda stres yapmıyorsa, öğütücü ile tırnaklarına daha fazla dokunmaya başlayabilirsiniz.

HER GÜN BİR TIRNAK İÇİN KULLANIN

Köpeğiniz tırnaklarındaki aletle ilgilenmediği zaman birkaç saniyeliğine vurma tekniğini kullanabilirsiniz. Yani aleti tırnağına dokundurup geri çekebilirsiniz. Açıp kapatabilir ve stressiz olduğunda bir tırnağı üzerinde işlem yapabilirsiniz. Her gün bir tırnağını deneyebilirsiniz. Sabır, köpeğinizin tırnaklarının kesilmesinin korkmasını önlemenin anahtarıdır.







