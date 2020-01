Kopenhag gezilecek yerler

Kopenhag, dar ama şirin sokakları, eski ahşap evleri, tarihî yapıları ve saraylarıyla tarihin sayfalarından fırlamış yeşilin her tonunu barındıran bir şehirdir. İklim olarak soğuk olmasına karşın tarihî ve turistik yerleri, kültür ve bilim etkinlikleri ile Avrupa’nın popüler şehirlerindendir. Kopenhag, tüm bu değerleri nedeniyle yılın her dönemi şehri gezmeye gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Kopenhag’da otel, apart otel, butik otel, pansiyon gibi farklı konaklama seçeneklerine sahipsiniz.

Kopenhag’da ne yenir?

Danimarka yemek kültüründe diğer kuzey ülkelerinde de olduğu gibi et, balık ve patates öne çıkmaktadır. Rosto, marine edilmiş patatesli som balığı, et güveç bazen de geyik eti Danimarka yemek kültürünün lezzetli yemeklerindendir. Öte yandan midye ve istiridye ile yapılan çok çeşitli yemekleri ile birlikte ünlü biralarını da tatmak isteyebilirsiniz.

Smorrebrod

Smorrebrod çok az tereyağlı ekmek üstünde 3 kat sürülmüş garnitürden oluşur.

Rosto

Sebzelerle birlikte servis edilen rosto genellikle sığır veya d ve vitamin açısından güçlü olan yemekler akşam yemeğinde tercih edilebilir.

Rezeneli Midye

Rezene ve midyenin uyumundan oluşan bu lezzetli deniz mahsulü yemeğini yedikten sonra midyeyi her zaman bu şekilde yemek isteyebilirsiniz.

Kırmızı Meyveli Puding (Rødgrød med fløde)

Yumuşayıncaya kadar pişirilen frenk üzümü, ahududu ve kara kuş üzümünden yapılan bu tatlı krema veya süt ile servis edilir.

Kopenhag’da gezilecek yerler

Geçmişi Vikinglere dayanan Danimarka 406 adası ve 7314 kilometrelik kıyı şeridi olan en yüksek noktası denizden sadece 170 m yükseklikte bir ülkedir. Kuzey buz denizinde yer alan Grönland ile Faroe adaları Danimarka topraklarına dahildir. Ülkede en sıcak günlerde ısı ortalama 15-17 dereceyken, en soğuk ayda ortalama 0 derece sıcaklık vardır. Kopenhag Danimarka’nın başkentidir bu sebeple de İskandinav ülkesi şehri olarak oldukça hareketlidir.

Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle balıkçılık ekonomik anlamda iyi bir gelir kaynağıdır. Esbjerg limanı önemli balıkçı limanlarındandır. Şehrin gece hayatı da oldukça renklidir. Diskolardan rahat barlara ve iyi kulüplere her zevke uygun mekânlar bulabilmek mümkün.

Ulusal Tarih Müzesi

Frederiksborg Kalesi’nde yer aldığı için Frederiksborg Müzesi olarak da bilinen müze, Hıristiyanlığın Danimarka’ya gelişinden günümüze kadar yaşanan dönemi anlatan eserlere sahiptir.

Danimarka Kraliyet Denizcilik Müzesi

Deniz kuvvetlerinin denizciliğin dününü ve bugüne kadar ki gelişimini anlatan maket koleksiyonunu, denizcilikte kullanılan araç gereçleri, üniformaları, denizaltıları görebileceğiniz bir müzedir. Özellikle çocuklu aileler burada vakit geçirmekten hoşnut kalabilirler.

Açık Hava Müzesi

Kopenhag’ın kuzeyinde yer alan müzede 50’den fazla çiftlik, ev ve değirmen bulunmaktadır. Açık hava müzesi dünyadaki büyük ve eski müzelerindendir. Danimarka sınırları içinde yer alan hemen hemen her bölge burada sergilenmektedir.

Tycho Brahe Planetarium

Tyco Brahe Planetarium’da ailece seyahat edenler için iyi vakit geçirmek garanti. Burada farklı konularda IMAX ve 3D filmler izleyerek zaman geçirebilir yahut sergiyi gezebilirsiniz. Dinazor Çağı’ndan bugüne dünyamızın dönüşümüne şahit olmak siz ve aileniz için oldukça çarpıcı bir deneyim olabilir.

Carlsberg Fabrikası

Kopenhag’da ilgi gören turistik yerlerden biri de Carlsberg’in bira fabrikasıdır. Eski Carlsberg Fabrikası (1847), 10.000 m² üzerine kurulu alanıyla ziyaretçileri için modern bir merkeze dönüştürülmüştür. Ayrıca burada Carl Jacobsen’in Kopenhag’a bağışladığı Küçük Deniz Kızı heykeli de yer almaktadır. Gösterilerin yapıldığı, dünyanın en geniş bira şişesinin bulunduğu Carlsberg’i gezmek ve bira seviyorsanız biraları tatmak eğlenceli bir deneyim olacaktır.

Küçük Deniz Kızı

Bir peri masalından ortaya çıkan Küçük Deniz Kızı Heykeli Danimarkalı bira yapımcısı Carl Jacobsen tarafından Kopenhag şehrine hediye edilmiştir. Granit ve bronzdan yapılan heykel, karada yaşayan genç ve yakışıklı prens için her gün kıyıya çıkıp aşık olduğu prensi görmeyi bekleyen denizkızını simgeler.

Rundetaarn (Yuvarlak Kule)

Rundetaarn Avrupa’da kullanılmakta olan en eski gözlem evi olup 17. yy’da yaptırılmıştır. O yıllarda oldukça ünlü olan Danimarkalı gökbilimci Tycho Brahe 1061 yılında öldüğünde, Kral, Brahe’nin bilimsel araştırmalarının devam ettirilmesini istedi. Bu sebeple de Yuvarlak Kule inşa edilmiştir.

Christiansborg Sarayı

Saray 1800’lü yıllardan önce krallara ve kraliçelere ev sahipliği yapmıştır. Ancak daha sonra sarayda çıkan yıkıcı yangınlar kraliyet ailesinin başka bir saraya taşınmasına Amalienborg Sarayı’na taşınmasına neden olmuştur. Saraydaki Kule, 1907-1928 yılları arasında yapımı tamamlanan Christiansborg Sarayı’nın üçüncü kısmı olarak yapılmış ve Kopenhag’ın en yüksek kulesi unvanını elinde tutmaktadır. Burada gezdikten sonra yemek yiyebilir yahut manzara eşliğinde içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.

Amalienborg Sarayı

Rococco mimarinin güzel bir örneği olan saray 1700’lü yıllarda yapılmıştır. Amalienborg dört benzer binadan oluşmaktadır ve bahçesinde Kral V. Frederik’in heykeli bulunmaktadır. Bunlardan VII Frederik’in Sarayı (Brockdorff’un Sarayı olarak da bilinir) kraliyet ailesinin ikâmet ettikleri saraydır. VII. Christian’ın sarayında Amalienborg Müzesi yer alır. Ayrıca sarayı bekleyen askerlerin nöbet değişimleri de görülmeye değer bir görüntüdür.

Danimarka Millî Müzesi

Müzede Taş Devri, Viking Devri, Orta Çağ, Rönesans ve Modern Danimarka Tarihi buluntuları ve eserleri sergilenmektedir.

Frederiksborg Sarayı

Hillerød’daki 3 küçük ada üzerinde 1600’lerin başlarında kuruluştur. Hollanda Rönesans tarzında yapılmış bir saraydır. Saray geçirdiği büyük yangın sonrası Carlsberg’in sahibi J. C. Jacobsen tarafından tekrar inşa ettirilmiştir.

Strøget

Kopenhag’da alışveriş mağazaları ile ünlü Avrupa’nın en uzun yaya caddesidir.

Nyhavn

Hans Christian Andersen’in Kibritçi Kız gibi masallarını yazdığı evinin de bulunduğu rıhtımda bulunan şık restoranlarda yemek yiyebilir yahut biraz oturup dinlenirken restore edilmiş renk renk evleri ve denizi seyredebilirsiniz. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Kopenhag’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.