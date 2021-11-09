Etkinlik Rehberi Köpüren süt oyunu | 5 yaş ve üstü çocuklar için deneyler

Köpüren süt oyunu | 5 yaş ve üstü çocuklar için deneyler

Etkinlik Rehberi

Köpüren süt oyunu | 5 yaş ve üstü çocuklar için deneyler

5 yaş ve üzerindeki çocukların oynaması için uygun olan bu renkli deney çocuğunuzu sorgulamaya ve araştırmaya iterek eğlenirken gelişimine katkı sağlayacaktır.

09 Kasım 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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Köpüren süt oyunu ile çocuklarınızın sorgulama yeteneği gelişecek.

5+yaş oyun malzemeleri

MALZEMELER

  • Süt,
  • Sıvı deterjan
  • Gıda boyası,
  • Sirke
  • karbonat, kürdan, kap /

NASIL OYNANIR?

  •  Bir kabın içerisine sütü koyun ve üzerine istediğiniz renklerdeki gıda boyasından bir damla damlatın.
  • Daha sonra kürdanın ucunu sıvı deterjana batırın ve çocuğunuzdan boyayı kürdan yardımı ile dağıtmasını isteyin.
  • Biraz oynayıp karıştırdıktan sonra kabın içerisine karbonat ve sirkeyi atın ve sütün nasıl rengârenk köpürdüğünü izlemek için arkanıza yaslanın!
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