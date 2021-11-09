Köpüren süt oyunu | 5 yaş ve üstü çocuklar için deneyler
5 yaş ve üzerindeki çocukların oynaması için uygun olan bu renkli deney çocuğunuzu sorgulamaya ve araştırmaya iterek eğlenirken gelişimine katkı sağlayacaktır.
09 Kasım 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Köpüren süt oyunu ile çocuklarınızın sorgulama yeteneği gelişecek.
5+yaş oyun malzemeleri
MALZEMELER
- Süt,
- Sıvı deterjan
- Gıda boyası,
- Sirke
- karbonat, kürdan, kap /
NASIL OYNANIR?
- Bir kabın içerisine sütü koyun ve üzerine istediğiniz renklerdeki gıda boyasından bir damla damlatın.
- Daha sonra kürdanın ucunu sıvı deterjana batırın ve çocuğunuzdan boyayı kürdan yardımı ile dağıtmasını isteyin.
- Biraz oynayıp karıştırdıktan sonra kabın içerisine karbonat ve sirkeyi atın ve sütün nasıl rengârenk köpürdüğünü izlemek için arkanıza yaslanın!
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