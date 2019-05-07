Koray Avcı, vale görevlisine küfrettiği iddialarını yalanladı

Şarkıcı Koray Avcı'nın, 3 Eylül günü Taksim'deki bir otelin vale görevlisine "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem" diye bağırarak küfürler yağdırdığı iddia edilmişti.

Avcı hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı.

"ASLA KÜFRETMEDİM"

Avcı, "Asla küfretmedim, asla rencide edecek bir tavrım olmadı hele de 'Ekmeğinle oynarım' kelimesini asla kullanmadım.

"ŞÖHRET BUDALASI OLMAYACAK KADAR AKILLIYIM"

Bana nasıl üslup ve tavırla yaklaştıysa ben de nezaketime rağmen bir süre sonra münakaşa başladı. Bana 1 liralık adam diyenlere sözüm, ben sokaktan utanmıyorum, ben sokağı çok sevdim. Herkesin bilmesini istiyorum samimiyetimle söylüyorum, şöhret budalası olmayacak kadar akıllı biriyim, yargıya güveniyorum." dedi.