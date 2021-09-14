Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Koray Avcı’nın babası Veysel Medet Avcı (55), Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğuzhan Demir/DHA
14 Eylül 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Veysel Medet Avcı için bugün öğle namazından sonra Pir Sultan Abdal Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene, Avcı’nın yakınları ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında babasının tabutunun başından ayrılmayan Koray Avcı, sevenlerinin ve yakınlarının taziyelerini kabul etti.
Veysel Medet Avcı’nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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