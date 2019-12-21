Baharatlı yemek sevenler köri soslu tavuk tarifine bayılacaklar. Tavukla körinin enfes uyumu bu lezzeti tadacak olanları şaşırtacak. Eğer "köri soslu tavuk tarifi, köri soslu tavuk nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Köri soslu tavuk tarifi

Köri soslu tavuk malzemeleri

- 600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Köri soslu tavuk sosu için:

- 1 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 su bardağı soğuk süt

- 1/2 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı köri

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Köri soslu tavuk yapılışı

Bir tavada yağı kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram tavuk göğsünü aktarın. Suyunu çekip renk alana kadar pişirin. Ayrı bir tavada köri sosunu hazırlayın. Tereyağını tavada eritin. Unu üzerine ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sütü ekleyin ve unun toparcıklanmaması için çırpıcıyla karıştırın. Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın. Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin. Hazırladığınız sosu, kavrulan tavuklara ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. Sıcak servis edin.

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