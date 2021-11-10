Koridorlar cesetlerle doldu taştı! Romanya kabusu yaşıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Romanya'da zirve yaptı. Devlet ve doktorlar geliştirilen aşılar ile salgının önüne geçmeye çalışırken, ülkede kilisenin aşı karşıtı yorumları ise halkı ikiye bölmüş durumda. Öte yandan pandemi başından beri en yüksek ölüm sayılarını gören Romanya'da yaşanan durumun en az savaş koşulları kadar zor olduğu belirtiliyor.

KİLİSEDEN AŞI KARŞITI SÖYLEM

New York Times'ın haberine göre, Romanya'nın son zamanların en yüksek vaka ve ölü sayısının görüldüğü ülke olmasının altında aşı karşıtı söylemler var.

Aşılanmaya karşı yerel kiliselerin yorumları halkı oldukça etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde, Romanya'nın güneyindeki bir Ortodoks Kilisesi piskoposu, cemaatine yaptığı konuşmasında, "Televizyonda gördüklerinize kanmayın ve Covid-19'dan korkmayın" dedi.

Halkı aşıya karşı manipüle eden bu açıklamaya elbette başka açıklamalar da eklendi. Giurgiu Piskoposu Ambrose de cemaatine "Aşı olmak için acele etmeyin" diye seslendi. Aşı karşıtı söylemlerde bulunan Piskoposa polis tarafından cezai soruşturma başlatıldı.

AŞILANMA ORANLARI ÇOK AZ

Bals Ulusal Enstitüsü'nde çalışan Dr. Anca Streinu-Cercel, durumu zorlaştıran şeyin dalgalanma olduğunu ve vakaların artmasının tek sebebinin, düşük aşılama oranından kaynaklandığını söylüyor. Dünyada hali hazırda var olan aşı tereddüdü, zaten aşılanma oranlarının az olduğu Romanya'yı olumsuz anlamda etkiledi.

SİYASİ GEÇMİŞ AŞI OLMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEDİ Mİ?

Romanya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Letonya'da da görülen aşı karşıtlığı akıllara bu üç ülkenin ortak bir özelliğini getirdi. Uzmanlar, aşıya karşı direncin ülkelerin komünist geçmişlerinden kaynaklandığını düşünüyor.

Romanya'nın aşı çalışmalarına liderlik eden Albay Valeriu Ghorghita, "Aşı ile ilgili sahte haberlerin, nüfusumuz üzerinde ve genel olarak Doğu Avrupa'da büyük bir etkisi var. Doğu Avrupa'da hepimizin ortak noktası, komünizmle ilgili siyasi tarihimiz" diyor.

Albay Ghorghita, Romanya'nın diktatörlükle yönetildiği zamanlarda kimsenin komşularına, yetkililere ve birbirlerine güvenmediğini hatırlatıyor. Yetkiliye göre, söz konusu hafıza, halkın yetkililerin ve doktorların söylediklerinden şüphe duymasına neden oluyor.

'KORKUDAN DEĞİL, BİLİMDEN SÖZ ETMELİYİZ'

Romanya'da sağlık merkezlerinde insanları 'gerçeğe döndürmek' için hastanelerdeki ağır hastaların fotoğrafları, devasa panolarda sergileniyor. Hastaların ve virüsün ciddiyetini anlatmak için "Boğuluyorlar, pişmanlar" şeklinde bir slogan kullanılıyor.

Dr. Streinu-Cercel, insanlara, onları korkutarak ulaşmaya çalışmaktan rahatsız olduğunu, aslında korkudan değil, bilimden söz etmek gerektiğini söyledi ancak genel nüfusun dikkatini çeken tek şeyin korku olduğuna, ülke genelinde herkese ve her şeye duyulan güvensizliğin çok derin olduğunu vurguladı.