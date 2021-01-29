Korkmayın Demi Moore değişmedi!

Daha önce de birçok estetik müdahaleye başvurduğu bilinen Moore, doğallıktan uzaklaşmadan güzel yaş almaya çalışan yıldızlardan biriydi. Bazı hayranları “Estetik değil, Demi kendine bunu yapmaz. Bu makyaj yanılgısı” dedi. Moore’daki bu değişimi uzmanlara sorduk. POSTA için yanıtladılar. Ortak kanı: Moore’un yüzü eski doğallığına kavuşacak.

Estetik cerrahi uzmanı Op.Dr. Asu Burhanoğlu:

Herkes kendini iyi hissetmek için estetik cerrahiye başvurur. Demi Moore, her zaman kendini en iyi doktorlara emanet etmiş bir yıldız. Görüntüsüyle ilgili ‘dalga’ konusu olacak bir etki uyandırmak istemez. İhtiyacına göre işlem yaptırmıştır. Muhtemelen yaptırdığı işlemlerden sonra iyileşme süresini beklemeden podyuma çıktı. Talihsizliği de bu oldu. Şişlikleri inince daha doğal görünecektir.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş:

Gözaltındaki bölgeye yapılan aşırı dolgular, ifadeyi değiştiriyor. Yanak altında çökme var. Yanak işlemi sonrası ani kilo kaybı da bu tür bir görüntüye yol açabilir. Yüzünde geri dönülmez bir müdahale yok. Yanaklarındaki fazla dolguyu eriterek ve çöküntülerine yağ transferi ile eski doğallığına dönebilir.