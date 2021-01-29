Korkmayın Demi Moore değişmedi!
ABD’li oyuncu Demi Moore (58), Paris’teki Fendi defilesinde podyuma çıktı. 1990’ların güzellik ikonlarından sayılan oyuncunun ifadesindeki değişiklik tüm dünyada yankı uyandırdı. En son geçen yıl şubatta görüntülenen oyuncunun yüzü, ‘estetik kurbanı’ yorumlarına yol açtı. Dudakları ve elmacık kemikleri değişen oyuncunun hangi işlemleri yaptırdığı merak konusu oldu.
29 Ocak 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Daha önce de birçok estetik müdahaleye başvurduğu bilinen Moore, doğallıktan uzaklaşmadan güzel yaş almaya çalışan yıldızlardan biriydi. Bazı hayranları “Estetik değil, Demi kendine bunu yapmaz. Bu makyaj yanılgısı” dedi. Moore’daki bu değişimi uzmanlara sorduk. POSTA için yanıtladılar. Ortak kanı: Moore’un yüzü eski doğallığına kavuşacak.
Estetik cerrahi uzmanı Op.Dr. Asu Burhanoğlu:
Herkes kendini iyi hissetmek için estetik cerrahiye başvurur. Demi Moore, her zaman kendini en iyi doktorlara emanet etmiş bir yıldız. Görüntüsüyle ilgili ‘dalga’ konusu olacak bir etki uyandırmak istemez. İhtiyacına göre işlem yaptırmıştır. Muhtemelen yaptırdığı işlemlerden sonra iyileşme süresini beklemeden podyuma çıktı. Talihsizliği de bu oldu. Şişlikleri inince daha doğal görünecektir.
Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş:
Gözaltındaki bölgeye yapılan aşırı dolgular, ifadeyi değiştiriyor. Yanak altında çökme var. Yanak işlemi sonrası ani kilo kaybı da bu tür bir görüntüye yol açabilir. Yüzünde geri dönülmez bir müdahale yok. Yanaklarındaki fazla dolguyu eriterek ve çöküntülerine yağ transferi ile eski doğallığına dönebilir.