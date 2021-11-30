Türkiye Korku dolu anlar kamerada! Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar

Korku dolu anlar kamerada! Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar

Türkiye

Korku dolu anlar kamerada! Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar

Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı.

30 Kasım 2021, Salı 01:09 Son Güncelleme:
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Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı.

Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan Feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı. Yolcuların büyük bir panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı. Feribot zorlu bir yolculuğun ardından sağ salim Yalova Topçular iskelesine yanaştı.


YALOVA (İHA)

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