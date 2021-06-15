Türkiye Korku dolu anlar! Telde asılı kaldılar

Korku dolu anlar! Telde asılı kaldılar

Türkiye

Korku dolu anlar! Telde asılı kaldılar

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Serdar Saçtı ve yolcusu Tuba Kartal (39), teleferik telesiyej hattına dolandı. Hat üzerindeki telde asılı kalan Saçtı ve Kartal, görevlilerin yardımıyla kurtarılırken, kazayı yara almadan atlattı.

15 Haziran 2021, Salı 23:16 Son Güncelleme:
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli- yabancı binlerce turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

HAT ÜZERİNDEKİ TELDE ASILI KALDILAR

Babadağ'da yamaç paraşütü pilotu Serdar Saçtı, hazırlıklarının ardından yolcusu Tuba Kartal (39) ile birlikte havalandı. Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt, telesiyej hattına dolandı.

Saçtı ve Kartal, hat üzerindeki tele dolanan paraşüt üzerinde asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan görevliler, tellerde asılı kalan pilot Saçtı ve yolcu Kartal’ı bulunduğu yerden kurtardı. İkili olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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