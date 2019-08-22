Korku dolu anlar! Uçakları okyanusa düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu'nun üzerinde uçmakta olan küçük uçak, motor arızası sebebiyle Half Moon Körfezinde okyanusa düştü.

Uçağın düşme anlarını, başka bir uçağı kullanan arkadaşı kaydetti. Uçağın düşmesinin ardından Lesh ve arkadaşı uçaktan yara almadan kurtuldu.

KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Kazadan kurtulan Lesh ve arkadaşı, 40 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi. Arkadaşı Leipeltin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen helikopter, Lesh ve arkadaşını kurtardı.

Olay sonrası yerel basına konuşan pilot David Lesh, "Su çok çabuk bir şekilde soğudu. 20 dakika sonra donmaya başladık. Her yerde denizanaları vardı ve bizi ısırdılar. Etrafımızda balinalar geziyordu" dedi.

DHA