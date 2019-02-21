Korku filmi izlemek kilo aldırıyormuş!

Yapılan araştırmalar korku filmi izleyenlerin diğer tür filmler izleyenlere göre kilo alma konusunda daha riskli bir durumda olduklarını ortaya çıkardı...

21 Şubat 2019, Perşembe 15:34 Son Güncelleme:
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Korku filmi izlemek kilo aldırıyormuş!

İzlediğiniz filmlerinin türlerinin kilonuzu yakından ilgilendirdiğini biliyor muydunuz? Uzmanlara göre durum bu...

ABD’de yapılan araştırmalara göre; korku ve gerilim filmleri kilo almakta etkili oluyor.

Peki bu nasıl oluyor. Nasıl oluyor da bir filmin türü üzerimizde böyle bir etki yapıyor?

Strese yol açan sahneler, çikolata, bisküvi, patlamış mısır, cips gibi bedende geçici rahatlatma hissi uyandıran gıdalara yönelimi tetikliyor.

Korku filmi izleyenler, romantik komedi izleyenlere göre en az iki yağlı abur cubur daha fazla tüketiyor.



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