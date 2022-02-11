Dünya Korkunç anlar kamerada! Yaşlı kadını fark etmedi, defalarca çiğnedi!

Korkunç anlar kamerada! Yaşlı kadını fark etmedi, defalarca çiğnedi!

Dünya

Korkunç anlar kamerada! Yaşlı kadını fark etmedi, defalarca çiğnedi!

Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının üzerinden defalarca geçti.

11 Şubat 2022, Cuma 12:39 Son Güncelleme:
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Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı. 

Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sürücü, göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

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