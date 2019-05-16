Korkunç bir haber daha... Lütfen çocuklarınızdan uzak tutun!

Korkunç bir haber daha... Lütfen çocuklarınızdan uzak tutun! Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, evde bulduğu tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ali Sönmez (14), başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Dün ise Konya'nın Çeltik ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, evin duvarından aldığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bahçede oturan dedesini başından vurarak ölümüne neden olmuştu.