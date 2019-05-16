Korkunç bir haber daha... Lütfen çocuklarınızdan uzak tutun!
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, evde bulduğu tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ali Sönmez (14), başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Dün ise Konya'nın Çeltik ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, evin duvarından aldığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bahçede oturan dedesini başından vurarak ölümüne neden olmuştu.
Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova'nın Taşlıçay köyünde meydana geldi. Ali Sönmez, evde bulduğu, ruhsatlı olup olmadığı henüz bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı.
Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca, tabancadan çıkan kurşun, Sönmez'in başına isabet etti. Silah sesiyle odaya koşanların, kanlar içerisinde bulduğu çocuk, götürüldüğü Karlıova Devlet Hastanesi'nde çabaya rağmen kurtarılamadı.
Bu haberi de okudularTüfekle oynayan torun kazara dedesini başından vurup öldürdü
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.