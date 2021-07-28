Korkunç cinayeti günlük ele verdi

İngiliz Bernadette Walker (17) annesi Sarah Walker’a üvey babası Scott Walker tarafından yıllardır taciz edildiğini söyledi. Deliye dönen annesi, genç kıza “Eğer polise gidersen seni öldürürüm” dedi. 18 Temmuz 2020’de Bernadette kayboldu. Ertesi gün annesi polise “Kızım evden kaçtı” dedi. Genç kızın sosyal medya hesaplarından da evden ayrıldığına dair paylaşımlar yapıldı. Fakat evde arama yapan polis, kızın günlüğünü buldu.

GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Günlükte yaşadıkları tüm detaylarıyla anlatılmıştı. Ayrıca Scott Walker’ın cep telefonu genç kızın kaybolduğu gün 91 dakika boyunca kapalı kalmıştı. Scott Walker önceki gün cinayetten suçlu bulundu ancak halen cesedi nereye sakladığını açıklamadı. Genç kızın sosyal medya hesabından paylaşımları kendisinin yaptığı belirlenen anne Sarah Walker da cinayeti gizleyip suça iştirak etmekten suçlu bulundu.