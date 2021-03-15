Dünya Korkunç gelin! Kayınvalidesini öldürtmek için kiralık katil tuttu

Korkunç gelin! Kayınvalidesini öldürtmek için kiralık katil tuttu

Dünya

Korkunç gelin! Kayınvalidesini öldürtmek için kiralık katil tuttu

ABD’de bir gelin, kocasıyla daha çok zaman geçirmesine engel gördüğü kayınvalidesini ve üvey kızını öldürtmek için kiralık katil tuttu.

15 Mart 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island’da Elsy Rodriguez-Garcia (27), boşandığı eşiyle yeniden barışmak için kan donduran bir plan yaptı. Eski kayınvalidesi ve eski eşinin önceki evliliğinden olan 5 yaşındaki kızını mutluluğuna engel olarak gördü. Eski eşinden bir çocuğu olduğu için onunla sürekli iletişim halindeydi.

‘KAZA SÜSÜ VERİN’

Eski kocası Ekvador’a iş seyahatine gidince Elsy canice planı için harekete geçti. WhatsApp üzerinden kiralık katil tuttu. Tetikçiye kayınvalidesinin ve eski üvey kızının fotoğraflarını gönderdi. “Soygun rolü yapın. Kaza süsü verilmeli” dedi. Bu plandan bir şekilde haberdar olan eski koca, polise başvurdu. Polisle işbirliği yapıldı.

POLİSİ TETİKÇİ SANDI

Elsy, tetikçiyle konuştuğunu zannederek polise çifte cinayet karşılığında 6 bin dolar ödeme sözü verdi. Polis, kayınvalide ve çocuğu ölmüş gibi gösteren fotoğrafları Elsy’ye yolladı ve parayı istedi. Elsy, parayı transfer ettiği gibi tutuklandı, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elsy, “Onları ortadan kaldırırsam, eski kocamın bana döneceğini düşündüm” dedi.

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