Türkiye Korkunç görüntü! Elleri ve ayakları bağlı, vücudunda işkence izleri var

Korkunç görüntü! Elleri ve ayakları bağlı, vücudunda işkence izleri var

Türkiye

Korkunç görüntü! Elleri ve ayakları bağlı, vücudunda işkence izleri var

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde elleri ve ayakları bağlı ve vücudunda işkence izleri olan cansız beden sahile vurdu. Korkunç detaylar ortaya çıktı...

27 Eylül 2021, Pazartesi 11:42 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak darp izleriyle bulunan cansız bedeninin kime ait olduğuna yönelik araştırma sürdürülüyor.

POLİSE HABER VERDİ

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi.

ÇUVALA KONUP DENİZE ATILMIŞ

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup, denize atıldığını belirledi. Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.

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