Korkunç kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
08 Nisan 2021, Perşembe 22:27 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanes'inde tedavisi sürüyor.
AA