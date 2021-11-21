Hindistan'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden bir kadının kocasının 'kiraladığı' zehirli yılanın ısırığı yüzünden öldüğü anlaşılmış, olay basına yansıyınca adeta tüm dünyayı şoke etmişti. Bu korkunç cinayetin davası görüldü ve cani koca çifte müebbetle cezalandırıldı. Mahkemeye yansıyan ifadelerse herkesin kanını dondurdu...

MAHKEME ADAMI SUÇLU BULDU

Hindistan'ın neredeyse simgesi haline gelmiş kobra ve çıngırak yılanları inanılmaz bir cinayete konu oldu. Karısını öldürmek için plan yapan bir adamın yılan kiraladığına hükmeden mahkeme adamı suçlu buldu.

Geçen yıl hayatını kaybeden ve adının Uthra olduğu öğrenilen 25 yaşındaki bir kadının şüpheli ölümünü inceleyen Hint mahkemesi inanılmaz detaylara ulaştı ve kadının gerçekte bir cinayete kurban gittiğini ve kocası tarafından katledildiğini ortaya çıkardı.

KOBRA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

2020 yılında gerçekleşen olayda Uthra mart ayında evinde çıngıraklı yılan ısırığı nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu yılan saldırısını atlatan talihsiz kadın iki ay sonra mayısta bir kere daha, bu kez kobra yılanı saldırısına uğradı ve bu kez hayatını kaybetti. Adli tıp kadının Yılan Zehri nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Kızlarının ölümünden şüphelenen ailesi polise şikayette bulundu ve olay hakkında soruşturma başlatıldı. Uthra'nın ailesi kızlarının çeyiz anlaşmazlığı yüzünden kocasının ailesi tarafından sürekli olarak rahatsız edildiğini iddia ediyordu.

Polisin yaptığı araştırma sonrası mahkeme, adının Kumar olduğu açıklanan adamın bir yılan avcısından bir adet çıngıraklı yılan bir adet de kobra yılanı 'kiraladığı' ve karısının üzerine salarak ölümüne sebep olduğuna karar verdi. Ve adam olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra Cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

CİNAYETİN SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Ülkeyi ayağa kaldıran olayın davası sonuçlandı ve cani koca çifte müebbet cezası aldı. Mahkeme sırasında adamın verdiği ifadeler ve cinayetin işlenme sebebiyle ilgili sözleriyle herkese bir şok daha yaşattı.

CNN International'da yer alan habere göre Kumar ve Uthra 2018 yılında bir çöpçatanlık sitesinde tanıştı. Uthra'nın öğrenme güçlüğü olduğu ve kendisini bu haliyle kabul edecek birini aradığı belirtildi. Kumar ve Uthra evlenebilsin diye kadının ailesi Kumar2ın ailesine çeyiz olarak 720 gram altın, 6 bin 700 Dolar para ve bir araba verdi. Çift birkaç ay içinde evlendi. Ancak Kumar'ın ailesi Uthra'nın ailesinden daha fazlasını istedi. Bahaneleri ise zavallı kadının yaşadığı zihinsel problemlerdi.

Cani koca mahkemeye verdiği ifadede karısının öğrenme güçlüğüne daha fazla tahammül edemediğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini anlattı. Mahkemede aralarında sürüngen uzmanı ve doktorların da bulunduğu 902dan fazla kişi tanıklık yaptı. Verilen kararda yılanın kadını ısırmak için odasına kendi kendine girmesinin mümkün olmadığı ve bunun bir cinayet olduğu bir kez daha kanıtlanırken Kumar adlı adam bir daha dışarı çıkmamak üzere demir parmaklıklar ardına yollandı.











