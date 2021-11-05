Korkunç trend bir kişiyi daha canından etti!

Korkunç trend 'tehlikeli yerlerde selfie' can almaya devam ediyor. 33 yaşındaki Belçikalı Zeo Snoeks, Lüksemburg'da yaptığı tatil sırasında bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadın uçurumun kenarında durarak poz verdiği fotoğraftan sadece saniyeler sonra 30 metreden yere çakıldı.

EVE DÖNECEKLERİ GÜN FELAKET OLDU

Joeri Janssen ve Zoe Snoeks 2012 yılında evlenmiş, evlilikleri süresince de karavanlarıyla dünyayı gezmeye başlamıştı. Korkunç olayın yaşandığı Lüksemburg'a gelen çiftin yanlarında iki köpekleri de bulunuyordu. Joeri Janssen "Salgın başladığından beri oraya gidip güzel manzaraların fotoğrafını çekmeyi hayal ediyorduk" derken kazanın yaşandığı gün evlerine dönmeyi planladıklarını da aktardı.

"O sabah erkenden Ourthe Nehri'nin üzerinde yükselen muhteşem uçurumun fotoğraflarını çekmeye gittik. Her zaman sisli olan bu yer harika manzaralar sunuyordu. Zoe, uçurumun kenarında fotoğraf çektikten sonra bana seslendi ve köpeklerimizi kontrol etmemi istedi. Arkamı dönüp köpeklerimize seslendim. Tekrar geri döndüğümde ise Zoe orada değildi."

Joeri Janssen korkunç kazayı bu sözlerle anlatırken her şeyin sadece 5 saniye içinde gerçekleştiğini, hiçbir şey görmediğini ve çığlık sesi de duymadığını söyledi. Aşağı baktığında sadece toz toprakla dolu araziyi gördüğünü söyleyen acılı eş öldüğünden emindim ama yine de ona çaresizce seslendim diyerek yaşadığı kâbus dolu anları basınla paylaştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA BULUNDU

Zoe Snoeks'in cansız bedeni itfaiyeciler, polisler ve scuba dalgıçlarının uzun çabaları sonucu bulundu.

Janssen "Hemen acil servisi aradım ancak telefonum neredeyse hiç çekmiyordu. Fransızca olarak onlara durumu anlatmaya çalışsam da beni anlamadılar. Ben de hemen yakınlardaki bir otele koşup yardım çağırdım." diyerek durumu anlatırken kendisine karısının öldüğünü söyleyen ekiplerin Fransızca konuşmasına rağmen ne dediklerini hemen anladığını ifade etti.

En büyük tutkusu fotoğraf çekmek olan Zoe Snoeks'in eşi ölümünden sonra telefonuna baktığında uçurumun kıyısında çektiği ve hayattaki son fotoğrafı olan selfie'yi bulmuş.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlatıp başlatmayacağı yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.