Türkiye Korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı

Korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı

Türkiye

Korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı

Kumburgaz'da yazlık sitedeki binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

18 Ekim 2021, Pazartesi 00:47 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Kumburgaz Pınalaltı Sokak'ta yazlık sitedeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlemeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine, Silivri, Büyükçekmece, Kumburgaz ve Beylikdüzü itfaiye ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkili olmasıyla itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zor anlar yaşadı. Ekipler, alevler yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşların yangına müdahaleyi izlediği görüldü.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA) 

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