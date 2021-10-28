Türkiye Korna tartışmasında öldürüldü! 'Tabancayı ben kullandım' diyen Nadir Pamuk tutuklandı

Korna tartışmasında öldürüldü! 'Tabancayı ben kullandım' diyen Nadir Pamuk tutuklandı

Türkiye

Korna tartışmasında öldürüldü! 'Tabancayı ben kullandım' diyen Nadir Pamuk tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eyüp Mağdala, 'korna çalma' tartışması yüzünden öldürülmüştü. Gözaltına alınan 3 kişiden tabancayı kendisinin kullandığını söyleyen Nadir Pamuk tutuklandı.

28 Ekim 2021, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gece Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta meydana geldi. Oto tamircisi Eyüp Mağdala'yı, önceki gece bir arkadaşı aracıyla evinin önüne bıraktı. Bu sırada sokaktan geçen Z.B., evine girmek üzere olan Mağdala'ya korna çaldı. Eyüp Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' yönünde işaret yapması üzerine sürücü Z.B. ile yanında bulunan Nadir Pamuk ve R.A, araçtan indi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mağdala tabancayla vuruldu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eyüp Mağdala, kurtarılamadı.

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 kişiyi Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Pamuk, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, Z.B. ile R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pamuk'un ifadesinde, tabancayı kendisinin kullandığını söylediği belirtildi.

Eyüp Mağdala, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.


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