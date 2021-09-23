e-Nabız korona test sonucu ekranı artık her zamankinden daha yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Toplu taşıma ile şehirler arası yolculuklarda, sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde ve daha birçok yerde aşı olmayan vatandaşlardan negatif PCR testi isteniyor. Bir sağlık kurumunda korona testi yaptıran vatandaşlar ise test sonuçlarını e-nabız ve e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Bunula birlikte Korona testi kaç saatte çıkıyor? PCR test sonucu kaç saatte kaç günde çıkar? soruları da haliyle daha sık aranıyor.

KORONA TESTİ KAÇ SAATTE ÇIKIYOR?

Korona testinin süresine ilişkin araştırmalar PCT test zorunluluğun uygulanmaya başlamasının ardından daha da yoğunlaştı.

Sürüntü verilerek yapılan korona testi Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla birlikte, özel sağlık kurumlarında da yapılabiliyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, korona test sonuçlarının 1 ila 3 gün aralığında çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, bu süre genellikle 12 saat civarında kalıyor. Çoğunlukla akşam yapılan test sonucu, ertesi gün sabah saatlerine kadar çıkmış oluyor. Ancak burada verilen azami süre 3 gün olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Hastanenin yoğunluk seviyesine göre, PCR test sonucunun 3 güne kadar uzayabileceği unutulmamalıdır.

Diğer yandan Özel hastanelerde yapılan koronavirüs testleri de 1 ila 3 saat aralığında çıkabilmektedir.

KORONA TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yapılan korona testi (PCR) ücretsiz olmakla birlikte, özel hastanelerde yapılan testlerden ücret istenmektedir.

KORONA TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Ağızdan ve burundan sürüntü örneği alınarak yapılan korona testi (PCR) sonuçları e-nabız ve e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Bunun için test alındığı sırada verilen barkod numarası ve T.C. kimlik numarası yeterli oluyor. Korona test sonucunu aşağıdaki adımları izleyerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz:

İlk adım olarak Google Arama Motoruna e-Nabız yazıp aratın.

Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın ve sisteme giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptığınız e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını yazan bölüme tıklayın

Açılan sayfada TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

E-NABIZ KORONA TEST SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Diğer yandan daha önce e-nabız sistemine kayıt olmamış ve ilk defa giriş yapacak kişiler, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları bölümünden e-Nabız şifresi oluşturmalı veya kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

e-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.