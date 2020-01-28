Korona virüsü hakkında bilinmesi gerekenler

Üst düzey bir hükümet kaynağı, ölümcül koronavirüsün tüm dünyayı 'birkaç hafta içinde' vurabileceği konusunda uyardı.

Avrupa ülkeleri, salgının potansiyel olarak ölüme yol açması gerekçesiyle tüm sağlık örgütlerini alarma geçirdi ve konu hakkında yoğun önlemler aldı. Ölümcül virüs, Avrupa’da bile şimdiden 4 kişinin canına kast etti.

İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü, taramalar sonucu ülke çapında koronavirüs riski taşıyan 31 kişi tespit etti ve tehlike altındaki vatandaşlarını hızlıca karantina altına aldı.

Koronavirüs, Çin'in Wuhan şehrinde keşfinden bu yana en az 56 kişiyi öldürdü ve yaklaşık 2.000 kişinin bünyesine girerek kanına temas etti.

Sağlık örgütlerinin, semptomlar ve virüsün nasıl ele alınacağı konusunda hastaneler için 11 sayfalık bir kılavuz yayınladığı ortaya çıktı.

Üst düzey bir hükümet kaynağı, Mail Online’a verdiği demeçte "Virüsle mücadele planlarımızı hızlandırıyoruz. Ancak bilinmesi gerekiyor ki, koronavirüsün yakın zamanda öldürdüğü biri bile çevresi için büyük risk taşıyor. Yakın zamanda ölen bir hastayı morga nakledilmek üzere bir hastane arabasına taşıma eylemi, akciğerlerden küçük miktarlarda havanın dışarı atılması ve küçük bir hastalığın sunulması için yeterli olabilir. Koronavirüs taşıyan ölü bir vücudu morga ya da toprağa transfer etmek için bir vücut çantası kullanılmalı ve bu noktada vücudun yakınında bulunanlar ölümcül virüse yakalanmamak için süreç boyunca tam kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır."

Potansiyel mağdurlarla ilgilenen personele ise “maske taklmaları” takmaları söyleniyor.

Koronavirüs hakkında araştırma dosyaları ayrıca şunları ekliyor: “Etkili ilaçların veya bir aşının yokluğunda bu hastalığın kontrolü derhal tanımlanmasına, uygun risk değerlendirmesine, olası vakaların yönetimine ve izolasyonuna dayanıyor.”

PHE genel müdürü Duncan Selbie, koronavirüs krizini “yeni ve hızla gelişen bir durum” olarak nitelendirdi.

Tayland, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa da dahil olmak üzere Çin dışında, dünyanın dört bir yanındaki sağlık otoritelerinin büyük salgını önlemek için ayrıca yarıştığı birkaç ek vaka bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, virüsün kuluçka süresinin bir ila 14 gün arasında değişebileceğini ve virüsün kuluçka sırasında bulaşıcı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'in orta kesimindeki Wuhan'da yasa dışı olarak satış yapılan yaban deniz ürünleri pazarından süregeldiğine inanılan virüs, ilk olarak Pekin ve Şangay gibi şehirlere yayıldı.

Hong Kong’da şimdiye dek 6 teyit vakası var.

Pazar günü Çin, pazarlarda, restoranlarda ve e-ticaret platformlarında yaban deniz ürünleri satışı konusunda ülke çapında geçici bir yasak olduğunu duyurdu. Çin pazarlarında bir araya getirilen vahşi ve sıklıkla haşlanmış hayvanlar, virüslerin kuluçka makinesi olarak suçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta itibariyle salgına dair küresel bir acil durum çağrısı yapmayı bıraktı, ancak bazı sağlık uzmanları başta Çin'de salgına çözüp bulunup bulunamayacağını sorguluyorlar. Virüsün dünyaya yayılmadan Çin’de son bulması için pek çok örgüt seferberliğini sürdürüyor.





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