Bilim insanları, "Adı ne olursa olsun aşı olun" çağrısı yapıyor ama aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranı yüzde 25'i buldu. Bu inat büyük risk yaratıyor.

Uzmanlar aşı sırası geldiği halde yaptıranların oranının yüzde 75 olduğunu söylüyor. Aşı yaptırmayan yüzde 25 oranının yüksek olduğu, aşı yaptırmanın önemini anlatmak için çalışma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, uzmanlar, “Zaten yapılan aşının yüzde 80’inde koruyuculuk oluştuğunu düşünün. Hem yaptırmayanlar, hem de aşı olduğu halde sonuç alınamayanlar hesaba katıldığında yüksek bir riskli grup oluşacak” diyor. Bu arada “Aşı olduktan sonra hastalandı” diye duyulan olayların yanlış bilgiden kaynaklandığı da belirtiliyor.

Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra tedbirleri bıraktığı ve hastalananların daha çok bu gruptan olduğu iddia ediliyor. Aşının birinci ve ikinci dozun yapılmasıyla ancak toplam 40 gün sonra koruyuculuğunun başladığı kaydediliyor.

AŞI SIRASI GELİP OLMAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU KADINLAR

Sırası geldiği halde aşı olmayanların büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor. Aşıdan kaçmalarının ilk nedeni korku. Kulaktan dolma bilgilerle aşının yan etkisinin olabileceğine inanıyorlar. İkinci neden de aşı karşıtlığı. Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz kalma, ağır geçirme ve bulaştırma riskleri gibi kriterlere göre COVID-19 aşısı uygulanacak grup sıralarını belirlemişti. Buna göre 1. aşama sağlık personeli, 65 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor. 4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Yani sıranız geldi aşı olmak için randevu alıyorsunuz ancak bu randevuya gitmiyorsunuz. Bir sonraki aşı ancak diğer 3 grubun aşılanması bittikten sonra yapılabilecek.

AŞI SIRASI GELDİ AMA RANDEVU ALMADIYSANIZ...

Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeretiniz varsa, aşı olacağınız kuruma bu mazeretinizi bildirdiğinizde aşı randevu sisteminiz kapanmıyor, iyileştikten sonra aşınızı olabiliyorsunuz. Örneğin 65 yaş grubusunuz ve aşı sırasınız geldi ancak hiç randevu almadıysanız, 1. aşama aşılanma bittiği için randevu sistemi size kapanmış oluyor. Bu durumda 4. aşamada aşılanıyorsunuz.











