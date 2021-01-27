Dünya Koronavirüs aşı tesisinde patlayıcı paniği

Koronavirüs aşı tesisinde patlayıcı paniği

Dünya

Koronavirüs aşı tesisinde patlayıcı paniği

AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste bir paketin içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelendi. Olay yerine uzmanlar çağırıldı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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İngiltere’de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

İngiltere'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Birleşik Krallığa bağlı Galler'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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