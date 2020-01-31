Dünya Koronavirüs aşısı için tarih verdiler

Koronavirüs aşısı için tarih verdiler

Dünya

Koronavirüs aşısı için tarih verdiler

Fransız bilim adamları dünyayı sarsan koronavirüs aşısı için tarih verdi.

31 Ocak 2020, Cuma 16:56 Son Güncelleme:
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Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.

Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.

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