Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
10 Kasım 2021, Çarşamba 08:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da toplanıyor. Toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
BUNLARI DA OKUYUN