Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

10 Kasım 2021, Çarşamba 08:55 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da toplanıyor. Toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.


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