Koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı! Aşıya karşı...
Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türü daha İsrail'de tespit edildi. Mutasyon virüs koronavirüs aşısına karşı dirençli değil.
30 Mart 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türüne rastlandığı yönündeki haberler doğrulandı.
Açıklamada, söz konusu virüsün daha az bulaşıcı olduğu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediği, bu nedenle endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtildi. İsrail'de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının mutasyona uğramış tür üzerinde de etkili olduğu ifade edildi.
Yerel basında çıkan haberlerde ise söz konusu virüse ilk olarak Kasım 2020'de rastlandığı ve şu ana kadar sadece 181 kişide tespit edildiği kaydedildi.
İSRAİL'DE SON DURUM
İsrail'de koronavirüs salgınının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren toplam 6,197 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı ise 832.125 oldu.
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