İngiltere'nin başkenti Londra'da laboratuvara dönüştürülen bir otel, eşi benzeri görülmemiş bir deneye hazırlanıyor. Yüklü ödeme yapılacak deneyde gönüllülere koronavirüs dahil çeşitli hastalıklar bulaştırılacak.

İngiltere'de East End'de bulunan Whitechapel Hotel, hazırlanması bir yıldan fazla süren çığır açıcı bir denemeye ev sahipliği yapıyor.

Virüse karşı nasıl mücadele edeceklerini görmeye hazırlanan gönüllülere, yaklaşık 4 bin Sterlin (50 bin TL) civarı bir ödeme yapılacak. Gönüllüler, kendilerini eğlendirmek için konan TV ve oyun konsollarıyla birlikte yaklaşık iki hafta boyunca 19 odada kalacaklar.

Eski tekstil fabrikası, şimdi komforlu odaların yanında uyarı levhalarıyla donatıldı. Personelin hastaları kontrol edebilmesi için yatak odası kapılarına izleme noktaları yerleştirildi.

TESİS GELECEK YIL KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Kovid denemesi ise henüz insanlar üzerinde yürütülmese de – bu gelecek yıl için planlanıyor – tesis kullanıma hazır. Test edilecek olan ise sadece Kovid virüsü değil. İnsanlara, deneysel aşılara veya tedavilere nasıl karşı koyduklarını görmek için diğer virüsler ve bakteriler bulaştırılıyor.

Tesisin arkasındaki bu şirket ise, şimdiye kadar böyle bir planı uygulamaya koyan ve gerçekleştirmeye yaklaşan Open Orphan.

'KORONAVİRÜS PANDEMİSİ BİZE İYİ GELDİ'

Şirketin yönetim kurulu başkanı Cathal Friel, The Telegraph'a şunları söyledi:

"Pandemi bize iyi geldi. Büyük küçük demeden tüm dünyadan ilaç firmaları kapımıza gelerek yardımımız istedi."

Deneme, virüsün 'vahşi' ortamdan izole edilmesini, laboratuvarlarda büyütülmesini ve belirli bir standarda göre üretilmesini içeriyordu.

Eski Londra binasının tamamen yeni bir biyogüvenlik düzeyine sahip olması gerekiyordu. Böylece bina şimdilerde virüsleri test etmek için tamamen hazır bir tesise dönüştürüldü.

Friel, şirketi iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce, başlangıçta Amerikalı ilaç geliştiricilerinin Avrupa'da nadir görülen hastalıklar için bir ilaç hizmetleri işletmesi olarak kurduğunu anlatarak, geleceğe dair şunları söyledi:

“Yılda bir veya iki çalışma yapan küçük işletmemiz, bu yıl 10 araştırmaya başladı. Önümüzdeki yıl bu rakam 15 olacak. Dünya, rafları aşılar ve antivirallerle yeniden doldurmamız gerektiği gerçeğine uyandı."







