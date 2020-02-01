Teknoloji devi Apple, Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede çok fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs sonrası birçok ülke önlem almaya başladı. Çin'e yapılan birçok uçuş askıya alınırken birçok firma da Çin'deki şubelerini kapatma kararı aldı.