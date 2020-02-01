Dünya Koronavirüs Çin'deki Apple mağazalarını etkiledi

Koronavirüs Çin'deki Apple mağazalarını etkiledi

Dünya

Koronavirüs Çin'deki Apple mağazalarını etkiledi

Teknoloji devi Apple, Çin'de ortaya çıkan ve salgın bir hastalık halini alan yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkedeki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 11:34 Son Güncelleme:
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Teknoloji devi Apple, Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede çok fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs sonrası birçok ülke önlem almaya başladı. Çin'e yapılan birçok uçuş askıya alınırken birçok firma da Çin'deki şubelerini kapatma kararı aldı.

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